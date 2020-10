Terceiro suspeito é preso por ataque terrorista em Nice, na França

PARIS - Um terceiro suspeito foi preso na França por ligação com o ataque a faca que matou três pessoas em Nice na última quinta-feira, 29. A prisão foi realizada na sexta-feira, 30, segundo fontes da polícia local. A baiana Simone Barreto Silva está entre as vítimas do ataque classificado como terrorista pelas autoridades francesas.

De acordo com o promotor-chefe do núcleo anti-terrorista francês, o principal suspeito pelos ataques é um homem de 21 anos da Tunísia, que chegou à França em setembro. Uma mulher foi degolada e outras duas pessoas morreram na ação, na igreja de Notre-Dame, em Nice. Este foi o segundo ataque a faca na França em apenas duas semanas.

Um homem foi baleado pela polícia e segue em estado crítico no hospital.

Outros suspeitos

Na quinta-feira, um homem de 47 anos foi levado sob custódia por supostamente ter entrado em contato com o principal suspeito do crime. Na sexta, um homem de 35 anos, residente de Nice, suspeito de ter encontrado com o principal suspeito um dia antes do ataque, também foi preso. A terceira prisão ocorreu logo depois, segundo as autoridades./REUTERS