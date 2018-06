A cinco dias das eleições, mais de 11 mil cédulas de votação são roubadas durante assalto no México

CIDADE DO MÉXICO - Mais de 11 mil cédulas de votação foram roubadas na segunda-feira, 25, no México durante um assalto armado no Estado de Tabasco, informou a unidade regional do Instituto Nacional Eleitoral (INE), a apenas cinco dias das eleições.

"Cinco pacotes eleitorais com 11.025 cédulas foram roubados de maneira violenta dos funcionários do INE no Estado de Tabasco por homens armados em uma estrada do município de Macuspana", segundo um comunicado da instituição.

As cédulas roubadas eram destinadas às eleições para cargos locais e federais, indicou o INE, que já solicitou a impressão de novos papéis e reforçou as medidas de segurança para a entrega de material eleitoral.

O México realizará no domingo eleições presidenciais para renovar o Congresso e eleger outros 18 mil representantes estaduais e municipais. O processo eleitoral bateu o recorde de violência, com mais de 100 políticos e candidatos assassinados. / AFP