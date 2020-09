Alexei Navalni deixa hospital e médicos acreditam em 'completa recuperação' após envenenamento

BERLIM - O líder-opositor russo, Alexei Navalni, recebeu alta nesta quarta-feira, 23, após passar mais de um mês internado em um hospital de Berlim para tratamento de um suposto envenenamento. Ele passou mal durante um voo doméstico na região da Sibéria e foi transferido da Rússia para a Alemanha em coma.

"O estado de saúde do paciente melhorou o suficiente para que ele recebesse alta médica", disse o hospital Charité em um comunicado. "Com base no progresso do paciente e em sua atual condição, os médicos acreditam que uma completa recuperação é possível. No entanto, é muito cedo para determinar potenciais sequelas do envenenamento."

O governo alemão disse que testes feitos no país, na França e na Suécia apontaram que Navalni foi envenenado por Novichok, uma substância neurotóxica. Vários países da União Europeia exigiram explicações da Rússia.

Moscou afirmou que ainda não tem evidências de crime e se recusou a abrir uma investigação, iniciando apenas uma etapa de pré-investigação.

O Kremlin negou qualquer envolvimento.

"A decisão de tornar públicos os detalhes do estado de saúde do sr. Navalni foi feita com aval do paciente e de sua esposa", disse o hospital./REUTERS