Ataque destrói prédio de veículos de imprensa em Gaza; oito crianças morrem em campo de refugiados

CIDADE DE GAZA - Um ataque aéreo israelense destruiu um arranha-céu na Cidade de Gaza que abrigava escritórios da Associated Press, da Al Jazeera e apartamentos residenciais neste sábado, 15. O Exército de Israel alertou sobre o ataque com uma hora de antecedência e ordenou que o prédio fosse evacuado. O bombardeio destruiu o imóvel de 12 andares, que desabou. Não houve explicação imediata para o motivo desse ataque específico.

A investida aconteceu horas depois que outro ataque aéreo israelense a um campo de refugiados na Cidade de Gaza matou pelo menos 10 palestinos da mesma família, a maioria crianças, segundo o grupo militante Hamas .

Também houve protestos palestinos na sexta-feira, 14, na Cisjordânia ocupada, onde as forças israelenses atiraram e mataram 11 pessoas, dizem os palestinos.

A espiral de violência aumentou o temor de uma nova intifada palestina, em um momento em que não há negociações de paz há anos. Os palestinos lembraram neste sábado,15, o Dia da Nakba, diz em que 700 mil pessoas que foram expulsas ou fugiram de suas casas no que hoje é território de Israel durante a guerra de 1948. A data gera preocupações sobre mais inquietação entre os lados .

O diplomata americano Hady Amr chegou à região na sexta-feira, 14, como parte dos esforços de Washington para arrefecer o conflito. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir neste domingo, 16, para discutir o tema. Israel já rejeitou uma proposta egípcia de uma trégua de um ano -- o Hamas havia concordado.

Desde a noite de segunda-feira, 10, o Hamas disparou centenas de foguetes contra Israel, que revidou com ataq1ues à Faixa de Gaza com ataques. Até agora, pelo menos 139 pessoas foram mortas, incluindo 39 crianças e 22 mulheres. E m Israel, oito pessoas foram mortas, incluindo um homem neste sábado, 15, quando um foguete atingiu Ramat Gan, um subúrbio de Tel Aviv.

O ataque ao no prédio que abriga os escritórios de veículos de imprensa ocorreu à tarde. O dono do imóvel recebeu um telefonema do Exército israelense avisando que o local era alvo da artilharia. A A l-Jazeera, a rede de notícias financiada pelo governo do Catar, transmitiu os ataques aéreos ao vivo enquanto o prédio desabava.

“ A Al-Jazeera não será silenciada”, disse uma apresentadora no ar. "Isso nós podemos garantir." A agência de notícias americana AP declarou estar "chocada e horrorizada". "Trata-se de um acontecimento incrivelmente perturbador. Nós evitamos por pouco uma terrível perda de vidas", disse o chefe da agência, Gary Pruitt, em nota.

“O mundo ficará menos informado sobre o que está acontecendo em Gaza por causa do que aconteceu hoje”, acrescentou.

O ataque mais mortal até agora atingiu uma casa de três andares no campo de refugiados de Shati, na Cidade de Gaza, matando oito crianças e duas mulheres de uma mesma família. Mohammed Hadidi disse que sua mulher e cinco filhos foram comemorar o feriado Eid al-Fitr com parentes. Ela e três das crianças, de 6 a 14 anos, foram mortas, enquanto um de 11 anos está desaparecido. Apenas seu filho de 5 meses, Omar, sobreviveu.

Brinquedos infantis e um jogo de tabuleiro de Banco Imobiliário podiam ser vistos entre os escombros. “Não houve nenhum aviso”, disse Jamal Al-Naji, um vizinho que mora no mesmo prédio. "Você vê pessoas comendo e depois as bombardea?" disse ele, dirigindo-se a Israel. Os militares israelenses não responderam a um pedido de comentário. Em declarações anteriores, Israel diz que os imóveis são sempre escolhidos por abrigarem militantes do Hamas. O chefe do grupo militante, Ismail Haniyeh, disse em um comunicado que houve "um massacre hediondo no campo de Al-Shati".

Na sexta-feira, 15, um ataque maciço matou uma família de seis pessoas em sua casa e fez milhares fugirem para abrigos administrados pela ONU. Os militares disseram que a operação envolveu 160 aviões de guerra que lançaram cerca de 80 toneladas de explosivos ao longo de 40 minutos e conseguiram destruir uma vasta rede de túneis usada pelo Hamas.

O tenente-coronel Jonathan Conricus, porta-voz militar, disse que o objetivo dos militares é minimizar os danos colaterais em ataques a alvos militares. Mas as medidas tomadas em outros ataques, como tiros de advertência para fazer os civis saírem, não foram "viáveis ​​desta vez". Entre os alvos nesses dois dias, de acordo com um comunicado do Exército, estava um dos quartéis-generais de Taufik Abu Naim, comandante das forças de segurança do Hamas, bem como vários "locais usados para disparos de foguetes" no norte e sul do enclave, além de "edifícios da inteligência militar" do Hamas.

A imprensa israelense disse que os militares acreditam que dezenas de militantes foram mortos dentro dos túneis. Os grupos militantes do Hamas e da Jihad Islâmica confirmaram 20 mortes em suas fileiras -- as forças de Israel dizem que esse número é muito maior.

A infra-estrutura de Gaza, já em grande abandono por causa de um bloqueio israelense-egípcio imposto depois que o Hamas tomou o poder em 2007, mostra sinais de decomposição ainda mais agudos, agravando a miséria de quem mora no local. A única usina gereadora de eletricidade no território corre o risco de ficar sem combustível nos próximos dias.

A ONU disse que os habitantes de Gaza já sofrem cortes diários de energia de 8 a 12 horas e pelo menos 230 mil têm acesso limitado à água encanada. O empobrecido e densamente povoado território é o lar de 2 milhões de palestinos, a maioria deles descendentes de refugiados do que hoje é Israel.

Violência nas cidades mistas

O conflito repercutiu dentro de Israel. Cidades israelenses com populações mistas de árabes e judeus viram violência noturna, com turbas de cada comunidade lutando nas ruas e destruindo as propriedades umas das outras.

Na noite de sexta-feira, uma bomba incendiária atingiu a casa de uma família árabe no bairro de Ajami, em Tel Aviv, ferindo duas crianças. Um menino de 12 anos teve queimaduras na parte superior do corpo e uma menina de 10 anos foi tratada por um ferimento na cabeça, de acordo com o serviço de resgate Magen David Adom.

Na Cisjordânia ocupada, nos arredores de Ramallah, Nablus e outras vilas e cidades, centenas de palestinos protestaram contra a campanha de Gaza e as ações israelenses em Jerusalém. Agitando bandeiras palestinas, eles montaram barricadas de pneus em chamas e atiraram pedras contra os soldados israelenses. Pelo menos 10 manifestantes foram baleados e mortos por soldados, diz o Hamas. Um 11.º palestino foi morto quando tentou esfaquear um soldado em uma posição militar.

No leste de Jerusalém, um vídeo online mostrou jovens nacionalistas judeus disparando pistolas e sendo atingido por pedras de palestinos em Sheikh Jarrah, um dos focos da tensão na região.

Na fronteira norte de Israel, as tropas abriram fogo quando um grupo de manifestantes libaneses e palestinos do outro lado cortou a cerca da fronteira e a cruzou brevemente. Um libanês foi morto. Três foguetes foram disparados contra Israel da vizinha Síria, sem causar vítimas ou danos. Não se sabe quem fez o ataque.

AP VIDEO: An Israeli airstrike destroyed a high-rise building in Gaza City that housed offices of The Associated Press and other media. https://t.co/P4zeHsCrAg — The Associated Press (@AP) May 15, 2021

As tensões começaram no leste de Jerusalém no início deste mês, com protestos palestinos contra os despejos de Sheikh Jarrah e medidas da polícia israelense na Mesquita de Al-Aqsa, foco de tensão frequente, localizada em um monte na Cidade Velha reverenciado por muçulmanos e judeus.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que o Hamas “pagará um preço muito alto” por seus ataques com foguetes, enquanto Israel concentra suas tropas na fronteira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou apoio a Israel, dizendo que espera controlar a violência.