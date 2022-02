Biden veta financiamento ocidental a bancos russos e diz que invasão da Ucrânia está só no começo

WASHINGTON - Em um discurso na Casa Branca nesta terça-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, descreveu os eventos em andamento no leste da Europa como "o início de uma invasão russa da Ucrânia", ao revelar novas e duras sanções para punir Moscou e cortar o país de financiamento ocidental. As sanções são uma resposta à decisão do presidente Vladimir Putin de reconhecer os territórios de Donetsk e Luhansk como Estados independentes da Ucrânia, visto como um desafio contundente ao direito internacional. O comunicado do presidente americano se soma a uma cascata de anúncios semelhantes de líderes europeus.

Em um pronunciamento transmitido pelos canais da Casa Branca na tarde desta terça-feira, 22, Biden afirmou que as sanções desta vez irão muito mais além do que as impostas em 2014, quando a Rússia invadiu e anexou o território ucraniano da Crimeia. "Os EUA não têm intenção de lutar contra Moscou, mas continuarão apoiando a Ucrânia", disse ele.

O primeiro pacote de sanções à Rússia será dividido em quatro blocos contra instituições financeiras, autoridades e oligarquias russas. "Esse é o início de uma invasão da Ucrânia. Então, vou começar a impor sanções em resposta", disse Biden em seu pronunciamento. "Estamos implementando sanções à dívida soberana da Rússia. Isso significa que cortaremos o governo russo do financiamento ocidental", explicou o presidente.

Até então, a sanção mais importante havia sido anunciada pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, que suspendeu a licença para funcionamento do gasoduto Nord Stream 2, maior obra de infraestrutura transnacional envolvendo os dois países e que seria responsável por parte considerável do fornecimento de gás natural para a Alemanha.

Para Entender Como Putin preparou a economia russa para sanções desde a anexação da Crimeia Desde que pagou um alto preço pela anexação da do território ucraniano em 2014, a Rússia tentou tornar sua economia à prova de sanções e isolamento.

A União Europeia anunciou também nesta terça-feira planos para impor sanções à Rússia. Após uma reunião de ministros das Relações Exteriores em Paris, o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, delineou um plano que tem como alvo pessoas e entidades ligadas ao último movimento russo.

Eles incluem 351 membros da Duma que votaram pelo reconhecimento, bem como “27 indivíduos e entidades que estão desempenhando um papel em minar ou ameaçar a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia”, disse Borrell.

Entre eles estão os tomadores de decisão, entidades de apoio financeiro ou material e bancos. Borrell também disse que a UE “terá como alvo a capacidade do estado e do governo russos de acessar nossos mercados e serviços de capital e financeiros”.

Também mais cedo, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou aos representantes o que chamou de "primeira onda" de sanções contra cinco bancos russos (Rossiya, IS Bank, General Bank, promsvyazbank and the Black Sea Bank) e três "indivíduos de alta renda": Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, todos os ativos dos que receberam as sanções no Reino Unido ficarão congelados e os três indivíduos estão proibidos de entrar no país ou de manter negócios com empresas ou prestadoras de serviço britânicas.

O anúncio das sanções não pareceu, inicialmente, mudar os planos russos. Mesmo após os anúncios de Alemanha e Reino Unido, o Conselho Superior da Rússia -- órgão do legislativo equivalente ao Senado -- autorizou o envio de soldados russos para a República Popular de Donetsk (RPD) e para a República Popular de Luhansk (RPL).

Em declarações televisionadas, Putin afirmou que uma eventual entrada das tropas no território ucraniano dependeria "da situação no terreno".