Com horas restantes no cargo, Trump concede clemência a Steve Bannon e outros aliados

WASHINGTON - Em um de seus últimos atos no cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu clemência a uma variedade de aliados nesta quarta-feira, 20. A lista inclui Steve Bannon, seu ex-estrategista-chefe, e Elliott Broidy, um dos principais arrecadadores de fundos do presidente em 2016, continuando o padrão de usar seu poder para recompensar aqueles que têm laços íntimos com ele.

A ação de Trump, horas antes de sua saída da Casa Branca, ressaltou quantos de seus associados e apoiadores ao longo de sua presidência foram envolvidos em casos de corrupção e outros problemas jurídicos, e destacou novamente sua disposição de usar seu poder para ajudá-los.

Leia Também Trump exerce poder do perdão como arma política, minando o trabalho dos promotores

Sua decisão de conceder clemência a um número de pessoas envolvidas em casos de corrupção de alto nível também representou um ataque final de Trump a um sistema de justiça criminal que ele considerou como uma perseguição injusta a ele e seus aliados. A clemência aconteceu enquanto o Senado se preparava para seu segundo julgamento de impeachment, sob a acusação de que Trump teria incitado a invasão ao Capitólio neste mês, e pode ser outro fator para influenciar se os republicanos vão se unir aos democratas na votação para condená-lo.

Trump detém o poder de emitir mais perdões - incluindo teoricamente para si mesmo e membros de sua família - até o meio-dia de quarta-feira, quando seu mandato de quatro anos chega ao fim. Mas as autoridades disseram que não previam que ele faria isso.

A última rodada de indultos e comutações - 143 no total - se junta a outras dezenas registradas no mês passado, quando Trump perdoou aliados como Paul Manafort e Roger Stone, e quatro guardas da Blackwater condenados por ligação com a morte de civis iraquianos.

Bannon estava sendo acusado de mal uso do dinheiro que ajudou a arrecadar para um grupo que apoiava o muro da fronteira de Trump, mas ainda não fora a julgamento. Broidy se confessou culpado no ano passado de conspirar para violar as leis de lobby estrangeiro como parte de uma campanha secreta para influenciar o governo Trump em nome dos interesses chineses e malaios.

Entre outros que receberam perdões ou sentenças comutadas de Trump estavam vários ex-políticos condenados anteriormente. A lista incluía Rick Renzi, um ex-republicano da Câmara que foi sentenciado em 2013 a três anos de prisão em associação com um esquema de suborno envolvendo um acordo de troca de terras no Arizona; Robert Hayes, um ex-republicano da Câmara da Carolina do Norte que se confessou culpado em 2019 de mentir para o FBI; e Kwame Kilpatrick, um democrata e ex-prefeito de Detroit que foi condenado em 2013 por usar seu escritório para enriquecer a si mesmo e sua família por meio de extorsões, propinas e esquemas de manipulação de licitações.

Trump também concedeu clemência a William Walters, um rico jogador de esportes. Um júri condenou Walters em 2017 por acusações relacionadas ao seu papel em um esquema de negociação com informações privilegiadas, e ele foi condenado a cinco anos de prisão.

Steve Bannon

O perdão de Bannon foi particularmente notável porque ele havia sido acusado de um crime, mas ainda não tinha sido julgado. A esmagadora maioria dos indultos e comutações concedidos pelos presidentes foram para os condenados e sentenciados.

A Casa Branca planejou divulgar a lista dos que receberam clemência no início do dia, mas o debate sobre Bannon, que encorajou Trump a lutar publicamente pela certificação da eleição de 2020, foi parte do atraso, disseram as autoridades.

No final da tarde de terça-feira, os assessores acreditaram que haviam impedido o perdão de Bannon. Mas por volta das 21h, Trump mudou de ideia e Bannon foi adicionado à lista.

Trump e Bannon falaram por telefone durante o dia, enquanto o presidente avaliava o perdão. Os aliados de Bannon tentavam aplicar pressão para que isso acontecesse e seus detratores pressionavam o presidente para que não prosseguisse com isso.

A decisão de Trump de conceder perdão a Bannon é a última reviravolta em um relacionamento complicado entre os dois que começou durante a campanha presidencial de 2016, desmoronou durante a época de Bannon como estrategista-chefe da Casa Branca e foi ressuscitado nos últimos meses, quando Bannon encorajou a candidatura de Trump a um segundo mandato e os esforços para derrubar a eleição.

Bannon foi indiciado e preso em agosto por promotores federais em Manhattan por acusações relacionadas ao dinheiro arrecadado para promover a construção do muro na fronteira com o México, uma das promessas de campanha de Trump.

O grupo disse que planeja usar os fundos para construir partes do muro que Trump foi impedido de fazer com fundos federais. Ativistas conservadores, como o filho mais velho de Trump, Donald Trump Jr., apareceram em um evento para o grupo, que acabou gerando US$ 25 milhões em doações. Bannon usou US$ 1 milhão para suas despesas pessoais, de acordo com os promotores. Ele se declarou inocente.

Bannon também ajudou a guiar a campanha do presidente para a vitória em 2016. Mas ele teve uma separação extraordinariamente confusa com Trump em agosto de 2017, o que o levou a deixar a Casa Branca.

Trump continuou expressando interesse em se perdoar preventivamente, mas foi advertido contra tal movimento extraordinário pelo advogado da Casa Branca, Pat Cipollone, e pelo ex-procurador-geral, William Barr.

Cipollone também alertou o presidente contra a concessão de clemência para legisladores republicanos que possam estar ligados à tomada do Capitólio, disse uma pessoa informada sobre a discussão. E Trump foi advertido contra a emissão de perdões preventivos para seus três filhos mais velhos, seu genro e seu advogado pessoal Rudy Giuliani, nenhum dos quais foi acusado de delito.

Giuliani está sendo investigado pelos promotores federais em Manhattan para saber se ele fez lobby ilegalmente contra o governo Trump em nome dos interesses ucranianos.

Elliott Broidy

Broidy - um empresário da Califórnia que foi um dos principais angariadores de fundos para a campanha e posse de Trump em 2016 antes de ser escolhido como vice-presidente de finanças do Comitê Nacional Republicano - se confessou culpado em outubro no caso de lobby estrangeiro.

Sua sentença de condenação deveria vir em uma audiência marcada para 12 de fevereiro.

Como parte de sua confissão de culpa, Broidy, 63, admitiu que aceitou US$ 9 milhões do financista malaio fugitivo Jho Low, parte dos quais foram pagos a um associado, para pressionar o governo Trump pela extradição de um dissidente chinês e retirar um caso relacionado a um esquema de peculato de um fundo de riqueza soberana da Malásia que os Estados Unidos acusaram Low de esquematizar.

Broidy entusiasticamente deu seu apoio e sua influência na arrecadação de fundos por trás da campanha presidencial de Trump em 2016, em um momento em que a maioria dos doadores republicanos de elite estavam mantendo distância.

Após a vitória de Trump, Broidy promoveu agressivamente suas conexões com a nova administração para políticos, executivos e governos em todo o mundo. Uma empresa de defesa de sua propriedade conquistou grandes contratos com os Emirados Árabes Unidos e Angola. E Broidy discutiu a possibilidade de uma visita a Mar-a-Lago, o resort privado do presidente na Flórida, para um político angolano de quem ele buscava receber pagamentos adicionais.

Ele também estava envolvido, junto com vários outros - incluindo o advogado do genro de Trump, Jared Kushner -, no que os promotores descreveram como um esquema para oferecer suborno em troca de clemência para um criminoso fiscal condenado, de acordo com documentos judiciais revelados em Dezembro.

O Departamento de Justiça investigou o papel de Broidy no acordo, que parece ter ocorrido em 2017, mas ninguém foi acusado em relação a isso, nem Broidy enfrentou quaisquer acusações relacionadas aos seus esforços nos Emirados Árabes Unidos ou em Angola.

Lista ainda inclui rappers

Outros indivíduos incluídos na lista de Trump divulgada na quarta-feira incluem Robert Zangrillo, um incorporador imobiliário de Miami que foi acusado de conspirar com um consultor de faculdade para subornar oficiais atléticos da Universidade do Sul da Califórnia para designar sua filha como recruta para a equipe da tripulação.

Trump também concedeu clemência a Aviem Sella, um ex-oficial da Força Aérea Israelense que foi indiciado pelos Estados Unidos em 1987 sob a acusação de espionagem. Ele teria recrutado o espião condenado Jonathan Jay Pollard para coletar segredos militares dos EUA para Israel. Mas Israel nunca concordou em extraditá-lo para os Estados Unidos.

Também estava na lista Paul Erickson, ex-namorado da operativa russa Maria Butina, que foi brevemente puxado para a investigação de Trump por Robert Mueller, o advogado especial. Erickson foi condenado em julho passado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro e sentenciado a 84 meses de prisão por acusações relacionadas ao seu trabalho em 2017 em um negócio nos campos de petróleo de Bakken, em Dakota do Norte.

Dois rappers receberam clemência. Um deles foi Dwayne Michael Carter Jr., conhecido como Lil Wayne, que se confessou culpado em dezembro de possuir ilegalmente uma pistola Glock calibre .45 folheada a ouro e munição como criminoso. O outro foi Bill Kapri, conhecido como Kodak Black, que foi condenado em 2019 a quase quatro anos de prisão depois de se declarar culpado de mentir na papelada de fundo ao tentar comprar armas.

Trump recusou um plano para conceder clemência a Sheldon Silver, ex-porta-voz da Assembleia estadual em Nova York, que foi para a prisão no verão passado por acusações de corrupção. Várias pessoas entraram em contato com Trump e seus assessores em apoio a Silver, incluindo Steve Witkoff, um investidor imobiliário em Nova York, disse um funcionário da Casa Branca.

Trump estava planejando seguir em frente com a clemência para Silver até que o The Times informou que ele estava considerando isso, o que gerou uma torrente de críticas dos republicanos em Nova York e um editorial no New York Post, pedindo ao presidente que não o fizesse.