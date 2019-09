Deputado abandona conservadores e Boris Johnson perde maioria no Reino Unido

LONDRES - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, perdeu a maioria no Parlamento do Reino Unido enquanto ele discursava para os deputados sobre seus planos para o Brexit nesta terça-feira, 3.

Enquanto Johnson discursava, o deputado Philip Lee deixou a bancada do Partido Conservador, cruzou o salão e se sentou ao lado dos liberais democratas. A coalizão governista, formada pelos conservadores e pelo partido unionista da Irlanda do Norte, DUP, tinha uma maioria de apenas uma cadeira na Casa — 322 deputados, contra 321 das outras siglas somadas.

A mudança inverteu o placar e Boris pode ser derrubado do cargo. Ainda nesta terça-feira, por volta das 18h30 no horário britânico, 14h30 no horário de Brasília, o Parlamento britânico decide se colocará em votação uma lei urgente obrigando o Executivo a solicitar um novo adiamento se não houver acordo no fim de outubro.

Ontem, Johnson ameaçou membros do Partido Conservador que apoiassem o projeto da oposição com a convocação de eleições antecipadas.

O que acontece com Boris Johnson?

Apesar de não ter maioria, Johnson ainda é o primeiro-ministro. Ele só sairá do cargo caso o Parlamento aprove um voto de desconfiança contra ele. Quem tem poder para chamar essa votação é o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, mas não há garantia de que ele fará isso.

Corbyn pertence a ala mais à esquerda do partido, pode não ter o apoio dos parlamentares centristas, principalmente dos liberais democratas, para se tornar o premiê.

Caso Boris perca o voto de desconfiança e o Parlamento não consiga aprovar outro nome para o cargo em 14 dias, novas eleições gerais são convocadas automaticamente.

A tendência é que Corbyn não chame o voto até ter os votos suficientes para se tornar premiê. Analistas afirmam que é mais provável que a oposição, agora com maioria, vote o projeto para impedir a saída sem acordo, e adie o Brexit novamente.

Quanto às intenções de voto, os conservadores têm 33% contra 22% para os trabalhistas, 21% para os liberais-democratas e 12% para o Partido do Brexit.

Deputado desertor teme ruptura do Reino Unido

Lee atribuiu sua ruptura com o Partido Conservador, que é liderado pela ala eurocética da legenda desde a renúncia de Theresa May, a preocupações com o futuro do país.

“O governo conservador está buscando um Brexit prejudicial, colocando vidas em risco ... e ameaçando injustificadamente a integridade do Reino Unido”, declarou Phillip Lee.

O novo partido de Lee, por sua vez, comemorou o aumento da bancada. “Os liberais democratas têm o prazer de anunciar que o deputado Phillip Lee, de Bracknell, se juntou ao partido”, afirmou o partido em comunicado.

Johnson negociará Brexit em visita à Irlanda

O primeiro-ministro viajará à Irlanda na próxima semana, depois de dizer que o progresso das negociações sobre o Brexit estão centradas na controvertida fronteira irlandesa.

“Discutirei com o primeiro-ministro Leo Varadkar quando o vir em Dublin na segunda-feira", afirmou Johnson ante o Parlamento, anunciando que esta será sua primeira visita ao país vizinho desde que chegou ao poder em julho.