Dois leões, dois tigres e um jaguar fogem de zoológico na Alemanha

BERLIM - Dois leões, dois tigres e um jaguar causaram pânico em um zoológico no oeste da Alemanha, quando as autoridades pensaram que tinham escapado. Na verdade, os animais do zoologico da cidade de Lünebach haviam se escondido, assustados com as chuvas torrenciais que atingiram a região.

+ Crise na Venezuela mata de fome até animais em zoológicos

+ Ursos estão no centro do debate sobre mudanças climáticas

Os animais foram localizados por um drone dentro do perímetro de 30 hectares do zoológico, segundo o jornal local Volksfreunde.

+ Mercado de répteis de estimação ameaça sobrevivência de espécies

+ Empresa cria leite personalizado para mamíferos exóticos da Austrália

Um urso conseguiu fugir de verdade, mas foi morto pelas autoridades, que não quiseram comentar o assunto. As autoridades haviam pedido, em um primeiro momento, que os habitantes da cidade de Lünebach permanecessem em suas casas enquanto a situação não fosse resolvida.

Quando a água que havia inundado várias partes do zooloógico foi removida, os animais puderam ser vistos pelos funcionários. Um rio transbordou e inundou quase todo o zoológico, segundo a rede pública local SWR.

A região de 500 habitantes está situada a alguns quilômetros da fronteira com Luxemburgo. Cerca de 400 animais, sendo 60 espécies exóticas, vivem no zoológico Eifel, que abriu suas portas em 1972.

Bombeiros, policiais e veterinários organizaram várias explorações em torno de Lünebach e pediram à população que alertasse se eles vissem os animais.

Nos últimos dois anos houve episódios relacionados à fuga de animais na Alemanha.Em Leipzig, em 2016, dois leões deixaram o seu lugar e um deles foi morto – o outro retornou.

Um orangotango foi morto a tiro em Duisburg em 2015 e em 2017 um urso do zoológico de Osnabrück sofreu o mesmo destino./ AFP