Empresa vende kit de sobrevivência para britânicos enfrentarem Brexit

LEEDS, INGLATERRA - Faltando apenas 9 semanas para a data prevista para o Reino Unido deixar a União Europeia (UE), em 29 de março, uma empresa está fazendo sucesso entre os britânicos com a venda de um kit de sobrevivência para as pessoas se prepararem para o pior cenário possível: um Brexit sem acordo.

A "Brexit Box" (Caixa do Brexit, em tradução livre), vendida por £ 295 (cerca de R$ 1,4 mil), fornece comida porcionada para 30 dias, segundo seu criador, o empresário James Blake, que diz já ter vendido centenas de kits.

Ainda sem acordo sobre como o Reino Unido vai negociar com a UE depois da desfiliação ao bloco, varejistas e fabricantes alertaram que o Brexit "sem acordo" poderia causar escassez de alimentos e medicamentos em razão de um possível caos nos portos.

A Brexit Box inclui 60 porções das comidas favoritas do britânicos desidratadas e embaladas a vácuo: frango tikka, chilli com carne, macarrão com queijo e fajitas de frango, 48 porções de carne moída e frango, acendedor de chamas e um filtro de água portátil.

Também há uma versão de luxo disponível no site por £ 595 (cerca de R$ 2,9 mil) que além dos itens básicos oferece 26 porções de café da manhã, 23 porções de sobremesas, duas marmitas de alumínio e um fogareiro portátil.

"Neste momento, estamos em um processo de Brexit em que ninguém detém o controle, não temos ideia do que acontecerá. Nosso governo não tem ideia do que acontecerá, mas você pode controlar o que acontecerá com você", diz Blake.

"Uma das coisas neste sentido para estar um pouco à frente é ter comida garantida", completou o empresário.

Lynda Mayall, de 61 anos, comprou uma Brexit Box por não confiar nas promessas do governo de que não há necessidade para armazenar alimentos. "Acho que é melhor ter um garantia no caso de as coisas darem errado", afirmou.

Lynda, que é terapeuta, também estocou produtos para a manutenção da casa, como detergente líquido, uma das coisas que ela acha que pode se tornar escassa depois do Brexit.

A longa vida útil da Brexit Box - a comida no vácuo pode durar até 25 anos - é outro fator que atrai os clientes. "Se não precisar usar em razão do Brexit, não será desperdiçado", diz Lynda. / REUTERS