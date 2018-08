Jornalistas são expulsos de entrevista coletiva de opositor no Zimbábue 

HARARE - Uma dia depois de o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, ter sido declarado vencedor das primeiras eleições pós-Robert Mugabe, soldados da unidade antidistúrbios da polícia invadiram o hotel onde o líder opositor Nelson Chamisa daria uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 3, e expulsaram os jornalistas. Eles alegaram que os profissionais deveriam comprovar suas credenciais.

A situação só foi normalizada depois que o ministro da Informação, Simon Khaya Moyo, apareceu no local e ordenou aos agentes que fossem embora e não interrompessem a entrevista. Pouco depois, Mnangagwa publicou duas mensagens em sua conta do Twitter nas quais garantiu que as cenas assistidas hoje não se repetiriam, e anunciou uma “investigação urgente” sobre a intervenção policial.

“Nos últimos nove meses, protegemos a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião e a liberdade de criticar o governo. É uma parte indispensável do novo Zimbábue. Não é negociável e não mudará. Ganhamos as eleições de maneira livre e justa e não temos nada a temer e nem para esconder. Qualquer um é livre de se dirigir aos meios (de comunicação) quando quiser”, acrescentou.

Após vários dias de espera e tensão, a Comissão Eleitoral do Zimbábue anunciou na quinta-feira à noite os resultados oficiais e a vitória de Mnangagwa com 50,8% dos votos, graças principalmente aos seus bons resultados nas áreas rurais.

No entanto, o líder opositor se recusou a proclamar Mnangagwa como vencedor das eleições, que qualificou de “fraudulenta, ilegal e ilegítima” na entrevista coletiva.

Chamisa, do Movimento pela Mudança Democrática (MDC), reiterou que os resultados eram falsos e a apuração alternativa de seu partido demonstravam sua vitória, sem divulgar as provas que disse possuir. Ele tem até a próxima semana para impugnar os resultados, mas o opositor não confirmou se irá à Justiça. / AFP e EFE