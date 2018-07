Meninos tailandeses haviam visitado caverna várias vezes

MAE SAI, TAILÂNDIA - Ele também poderia ter sido preso na caverna escura e inundada. Songpol Kanthawong, de 13 anos, não consegue se livrar desse pensamento desde 23 de junho, quando seus companheiros de equipe desapareceram. Ele faz parte do time de futebol, o Moo Pa, cujo técnico e 12 jogadores exploravam um vasto complexo de cavernas no norte da Tailândia quando a chuva começou, inundando o local e prendendo o grupo ali.

"Minha mãe veio me buscar logo depois do treino", disse Pone, como é conhecido, sentado do lado de fora de uma sala de aula abafada na escola Mae Sai Prasitsart, onde seis dos 12 garotos também estudam. "Fico muito assustado quando penso que poderia ter ido com eles." Pone e seus colegas de sala descreveram os garotos presos como aventureiros que adoram andar de bicicleta ao redor da cordilheira Doi Nang Non. O sistema de cavernas de Tham Luang não era desconhecido deles, que já haviam visitado o local várias vezes.

Pone descreveu aquele dia como um dia qualquer de treino de futebol. Ele pegou o telefone para mostrar a última mensagem enviada pelo seu amigo Ekarat Wongsukchan, de 14, que agora está preso na caverna. No vídeo que Ekarat enviou a Pone, os meninos são vistos nas mesmas camisetas vermelhas e azuis que usavam quando foram encontrados pelos mergulhadores britânicos e parecem despreocupados enquanto andam pelas ruas tranquilas de Mae Sai.

Nas imagens, o céu está relativamente claro. Pone disse que uma hora depois a chuva torrencial começou, levando à inundação que aprisionou os 12 garotos e seu técnico no fundo do sistema de cavernas. Até agora, mergulhadores têm demorado mais de cinco horas para alcançar a câmara onde o grupo está, enfrentando um caminho em zigue-zague e cheio de passagens estreitas. / W. POST