Nicarágua deve expulsar documentarista brasileira presa no fim de semana

MANÁGUA - A documentarista brasileira Emilia Mello, detida na Nicarágua pelo governo de Daniel Ortega, deve ser expulsa do país nesta segunda-feira, 27, segundo o secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Paulo Abrão.

Emilia foi presa no momento em que se preparava para filmar um protesto contra Ortega e levada ao Departamento de Migrações para ser deportada. O episódio ocorreu no sábado 25 e provocou reações entre entidades de defesa dos direitos humanos e da cultura.

"A brasileira-estadunidense Emilia Mello não foi liberada junto com os demais 20 estudantes que haviam sido presos hoje na #Nicarágua. Do centro de detenção informam que ela foi levada ao Departamento de Migrações. Será expulsa do país amanhã", escreveu Abrão em sua conta no Twitter na noite de domingo.

A Associação Nicaraguense de Cinematografia (Anci) condenou a ação e considerou o ato uma forma de censura. “Isso estabelece um precedente muito perigoso para futuros cineastas que queiram tentar entrar no país para documentar o que sucede e contar ao mundo a história do que estamos vivendo e registrar qualquer violação dos direitos humanos”, diz a entidade.

Números alarmantes

Recentemente, a CIDH, ligada à Organização dos Estados Americanos (OEA), informou que 322 pessoas morreram em quatro meses de protestos contra o governo de Ortega, das quais 21 eram policiais e 23 crianças e adolescentes.

A estudante brasileira de medicina Raynéia Gabrielle Lima foi morta a tiros no final de julho. As autoridades nicaraguenses negam perseguição política, assim como o uso da força e da violência.

Os protestos na Nicarágua começaram no dia 18 de abril contra a reforma da Previdência, que acabou sendo revogada diante da pressão social. Mas as manifestações se intensificaram e houve repressão da polícia e de grupos paramilitares ligados ao governo.

Impasse e acusações

Ortega rejeitou a proposta feita por setores da sociedade civil - incluindo estudantes, agricultores, organizações de defesa dos Direitos Humanos e empresários - e pela Igreja Católica, de antecipar as eleições para acabar com a crise.

Líder da Revolução Sandinista de 1979 que derrotou a ditadura de Anastásio Somoza, Ortega é acusado até por ex-aliados de querer instalar o autoritarismo semelhante ao que ele combateu. Ele foi reeleito em 2016, mas a votação, sem a presença de observadores internacionais, foi questionada pela oposição.

Na sexta-feira, a CIDH alertou que os direitos humanos continuam sendo violados pelo governo nicaraguense, com “estigmatização e criminalização do protesto social”. / AGÊNCIA BRASIL