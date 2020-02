Perfil: Como em 2016, Bernie Sanders tira força das fraquezas de seus oponentes

Depois de bancar uma das plataformas de campanha mais radicais da história americana, dentro de uma cervejaria artesanal na neve de New Hampshire no final de semana passado, Bernie Sanders voltou-se para os aspectos práticos. Sua lista de tarefas, o senador de Vermont reconheceu para a multidão de bem-agasalhados habitantes de New England, era ambiciosa. Seus prometidos programas de assistência médica, educação e infraestrutura representariam de fato a maior expansão dos gastos do governo em tempos de paz; por uma estimativa, Sanders dobraria o orçamento federal. E ele não pararia por aí. Ele falou à plateia sobre sua esperança de convencer a China, a Índia e o Paquistão a redirecionar seus orçamentos de armas nucleares para combater as mudanças climáticas.

Já para evitar que qualquer um considerasse tudo isso improvável, Sanders ofereceu uma garantia. "A mudança social acontece em momentos radicais", disse ele, citando as lutas do movimento trabalhista, sufragistas e defensores dos direitos LGBT. "Quando milhões se levantam para lutar por justiça, nada pode nos parar!"

Para os sandernistas comprometidos, o senador independente é outra razão pela qual a revolução política que ele promete está próxima. Político à esquerda pouco conhecido antes de sua impressionante corrida contra Hillary Clinton em 2016, ele desenvolveu um culto à personalidade. Seu slogan de campanha costumava ser "Um futuro em que acreditar"; agora é apenas: "Bernie". Os elogios que seus líderes de torcida oferecem a ele, um político profissional veterano de terno folgado, são tão extremos quanto suas idéias. "Acontece que Bernie é um homem do futuro!", disse Naomi Klein, aquecendo para o ato principal na cervejaria, em reconhecimento ao fato de Sanders estar oferecendo a mesma crítica à "elite corporativa" que ele culpa por todos os males por mais de três décadas. "Ele estava apenas esperando o mundo para alcançar!"

De fato, existem poucos sinais, no mundo frio do lado de fora da cervejaria, de entusiasmo pelas enormes mudanças que Sanders promete. Seu sucesso em 2016 refletiu principalmente insatisfação com Clinton. E, apesar de uma longa e contínua tendência à esquerda entre os democratas, para a qual ele contribuiu, suas idéias permanecem bastante marginais. A política mais popular de Sanders, uma expansão universal do Medicare, é apoiada por 38% dos democratas. Isso é significativo, mas dificilmente augura a debandada do ativismo radical que ele prevê. Apesar de possuir vantagens pelas quais muitos de seus oponentes democratas matariam - incluindo o reconhecimento quase total de seu nome e a capacidade de angariar milhões de entusiastas on-line -, Sanders consistentemente ficou abaixo dos 20%, menos da metade da participação que ganhou em 2016. Ele nunca pareceu ser um desafio a Joe Biden.

No entanto, duas semanas antes de Iowa dar o pontapé inicial, e apesar de só uma pequena melhora nas pesquisas, Sanders começou a parecer mais imponente. Sua angariação de fundos está sendo particularmente bem-sucedida. Ele está surgindo nos mercados de apostas. Três meses atrás, eles deram a ele 6% de chance de vitória; agora ele está com 29%. O establishment democrata está alarmado - liderado por Clinton, que nesta semana avaliou Sanders em um documentário: "Ninguém gosta dele, ninguém quer trabalhar com ele". O que mudou?

Como em 2016, Sanders está tirando força das fraquezas de seus oponentes. Biden, um septuagenário mais cansado e menos articulado, dominou, mas não conseguiu unir a centro-esquerda. Sentado no topo da maior fatia dos democratas como uma esponja molhada, o ex-vice-presidente amorteceu seu ardor, enquanto sufocava moderados mais inspiradores, como Pete Buttigieg. Enquanto isso, a rival de Sanders, à esquerda, Elizabeth Warren, vacilou. Ao tentar apelar para esquerdistas e moderados, ela irritou os dois. Isso tornou a minoria pequena, mas comprometida, de apoiadores de Sanders mais significativa. Se ele conseguir unir a esquerda, superando Warren de maneira convincente nos primeiros estados, enquanto a centro-esquerda permanece dividida, ele poderá estabelecer uma vantagem inicial útil. E o desempenho especialmente forte de Sanders em Iowa, New Hampshire e Nevada, onde atualmente está empatado com Biden, sugere que isso pode estar nas cartas. Foi o meio pelo qual Donald Trump, outro populista com uma base pequena, mas zelosa, ganhou a indicação republicana.

Sanders ainda enfrentaria obstáculos que Trump não enfrentou. Em particular, onde as primárias republicanas operam sob um sistema de vencedor leva tudo - que maximizou a pilhagem da liderança inicial de Trump - os democratas alocam seus delegados na proporção do número de votos que cada candidato ganha. Embora isso dificulte que Sanders se destaque, ele ainda pode estar preparado para fazê-lo. Sua capacidade de angariar fundos garantirá que ele possa resistir a uma disputa acirrada, mesmo quando candidatos colocados da mesma forma abandonarem o cargo. Seu profundo desdém pelo hostil establishment democrata o tornará especialmente determinado a fazê-lo. Além disso, aparecendo pela primeira vez como líder, Sanders pode ser capaz de expandir seu apelo em todo o partido com mais sucesso do que muitos imaginam.

Autenticamente louco

O que quer que os democratas moderados possam pensar sobre as políticas de Sanders, os eleitores americanos não escolhem seus líderes nessa base. Eles escolhem principalmente aqueles de quem gostam ou que fazem com que se sintam entendidos; e Sanders tem bom desempenho em tais marcadores. Democratas de todos os tipos consideram seu jeito ranzinza autêntico e sua obstinação ideológica uma marca de integridade. Mais de 70% dizem que gostam dele. Aqueles que saíram da cervejaria em New Hampshire disseram que ele era "honesto", "inspirado" e que "se identificavam com ele". Quase ninguém mencionou detalhes de uma plataforma que faria o New Deal parecer austero. E quando este colunista levantou o fato de que Sanders é socialista, ele foi gentilmente repreendido. A maioria dos participantes parecia considerar isso uma irrelevância um pouco estranha.

Dada a impraticabilidade das promessas de Sanders, há uma espécie de lógica nisso. No entanto, os democratas podem ter certeza de que não é um exemplo que Trump seguiria se tivesse a sorte de ter um socialista de verdade como seu oponente. Se os democratas nomearem Sanders, isso ocorrerá principalmente apesar de suas opiniões radicais. Mas isso não impediria Trump de ganhar a reeleição por causa deles.