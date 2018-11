Sob pressão, premiê de Israel deve perder último aliado

JERUSALÉM - O governo do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, ficou ainda mais perto do fim neste domingo, 18, quando o segundo principal partido que sustenta sua coalizão informou que deve deixar o governo nesta segunda-feira, 19. O líder do partido nacionalista religioso Lar Judaico, Naftali Bennett, avisou que fará um pronunciamento na Knesset, o Parlamento israelense, provavelmente retirando o apoio, o que obrigará Netanyahu a convocar eleições antecipadas.

Em uma entrevista coletiva no domingo, 18, Netanyahu afirmou que seria “irresponsável” convocar eleições antecipadas. “A segurança do Estado vai além das considerações políticas”, disse. O primeiro-ministro conta com uma frágil maioria parlamentar: ele tem 61 assentos, de 120.

O governo Netanyahu começou a ruir na semana passada. Na quarta-feira, o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, deixou o cargo e retirou seu partido, o Yisrael Beiteinu, da coalizão governista após o primeiro-ministro concordar em estabelecer uma trégua com o grupo Hamas, que controla a Faixa de Gaza. A saída de Lieberman deixou Netanyahu com a maioria apertada na Knesset.

O movimento islamista Hamas comemorou a saída de Lieberman como “uma vitória política para Gaza”.A escalada de violência em Gaza levou grupos armados palestinos a lançarem mais de 400 foguetes e granadas de morteiro sobre Israel, e provocar o revide do Exército israelense, que bombardeou posições no território e matou ao menos 15 palestinos.

A situação de Bibi se complicou mais na sexta-feira, quando Bennett exigiu ser ele o nomeado como novo ministro da Defesa para se manter na coalizão. Netanyahu negou o pedido. “Eu sou o ministro da Defesa, e continuarei sendo. Eu sei o que fazer e quando fazer”, acrescentou ele. Sem o Lar Judaico, a coalizão governista teria apenas dois partidos e 53 assentos.

Apesar de Netanyahu ter topado abrir mão de diversas pastas, ele sequer cogitou deixar a Defesa em outras mãos, o que tornou inviável a manutenção da coalizão eleita em 2015.

Segundo analistas, Netanyahu quer evitar eleições antes do fim do ano para evitar que o procurador-geral Avichai Mendelblit decida se apressar e apresentar uma acusação em duas das investigações de corrupção contra ele - o caso 1000 e caso 2000 - para as quais a polícia já apresentou seu indiciamento.

Além disso, se eleições forem antecipadas, a Knesset não poderá nomear o novo chefe de polícia indicado por Netanyahu, major-general Moshe Edri. Segundo especialistas, Edri seria próximo de Netanyahu, e poderia impedir o prosseguimento das investigações contra Netanyahu. Se a Knesset se dissolver antes que a nomeação seja feita, o gabinete se tornará um governo de transição, que não pode aprovar a nomeação de novos ministros ou cargos públicos.

Analistas especulam desde julho que Netanyahu convocaria eleições antecipadas para tentar sobreviver às investigações de corrupção e à ameaça de acusações de suborno. Mas sua popularidade caiu nos últimos dias por causa da maneira como Netanyahu conduziu a questão de Gaza. Segundo pesquisas, 74% dos israelenses estão insatisfeitos com o acordo com o Hamas.

No domingo, 18, no fim do dia, Netanyahu, chefe do partido de direita Likud, tentou ainda o apoio do seu ministro das Finanças, Moshe Kahlon, do partido Kulanu, de centro-direita, a terceira força da coalizão. Kahlon, no entanto, pediu a Netanyahu que “convoque as eleições imediatamente”. A eleição antecipada poderia ocorrer em março, segundo a imprensa de Israel. / AFP e REUTERS