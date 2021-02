Veterano de guerra que arrecadou dinheiro para o sistema de saúde britânico é internado com covid-19

LONDRES - Tom Moore, o veterano de 100 anos da 2ª Guerra que cativou os britânicos no início da pandemia com seus esforços para arrecadar fundos para o Sistema Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) foi internado com covid-19, informou sua filha no domingo, 31.

Hannah Ingram-Moore disse em comunicado no Twitter que seu pai, conhecido como Capitão Tom, foi internado no Hospital de Bedford porque precisava de "ajuda adicional" com sua respiração.

Ela disse que nas últimas semanas Tom havia sido tratado para pneumonia e que ele havia testado positivo para coronavírus na semana passada.

Hannah disse ainda que ele está sendo tratado em uma enfermaria, não em uma unidade de terapia intensiva. “O atendimento médico que ele recebeu nas últimas semanas foi notável e sabemos que a equipe maravilhosa do Hospital de Bedford fará tudo o que puderem para deixá-lo confortável e, com sorte, voltar para casa o mais rápido possível”, disse ela.

Tom se tornou um emblema de esperança nas primeiras semanas da pandemia, em abril. Ele se desafiou a dar cem voltas ao redor do seu jardim com a meta de arrecadar mil libras (R$ 6,9 mil) para o NHS. Seu desafio viralizou e ele angariou 33 milhões de libras (cerca de R$ 246 milhões).

Tom, que ascendeu ao posto de capitão enquanto servia na Índia e em Mianmar (antiga Birmânia) durante a guerra, foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II em julho por seus esforços. Ele também recebeu o título honorário de coronel do Exército, outorgado pelo Ministério da Defesa. Também se tornou sucesso musical no Reino Unido, ao gravar o clássico You'll Never Walk Alone com o cantor Michael Ball, se tornando o número 1 nas paradas de sucesso locais.

O premiê britânico Boris Johnson publicou um tuíte dizendo que Moore havia "inspirado toda a nação" e que "todos nós desejamos a você uma recuperação completa". /AP e EFE