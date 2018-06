Aliados dão a Merkel ultimato até o fim de junho para reduzir entrada de imigrantes na Alemanha

BERLIM - Os aliados bávaros da chanceler alemã, Angela Merkel, suspenderam a movimentação unilateral para barrar imigrantes na fronteira da Alemanha na segunda-feira, 18, dando a Merkel o prazo de duas semanas para estabelecer acordos com outros governos europeus. A informação foi reportada pela agência de notícias DPA.

Na última semana, um conflito entre a chanceler e o ministro do Interior, Horst Seehofer, sobre a política de imigração na Alemanha se transformou em uma ameaça ao seu governo.

Seehofer tem pedido à Alemanha que devolva imigrantes que já tenham se registrado como solicitantes de asilo em outros países da Europa. Merkel se opõe à ação, unilateral, argumentando que a mudança aumentaria a pressão sobre países como Itália e Grécia e enfraqueceria as 18 nações da União Europeia (UE).

+ Itália e França pedem centros de imigração fora da Europa

+ Papa pede para que países europeus 'protejam' os refugiados

Seehofer é o líder da União Social Cristã (CSU), na Baviera, partido irmão da União Democrata Cristã (CDU), de Merkel. A CSU está determinada a mostrar que é rígida quando o assunto é imigração, argumentando que esta é a melhor maneira de minar o apoio para o Alternativa para a Alemanha, partido de extrema direita, que enfrenta eleição estadual desafiadora na Baviera, em outubro.

+ Chega a Valência primeiro navio com 274 imigrantes após dias no mar

Uma reunião da cúpula do CSU em Munique apoiou, de maneira uniânime, o plano de Seehofer, que dá a Merkel até o final do mês para encontrar uma solução com outros países da UE. A informação veio de participantes da reunião que não se identificaram. Caso nenhum acordo seja alcançado, a ideia é que a Alemanha comece a recusar a entrada de migrantes. / AP