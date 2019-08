Autópsia de Jeffrey Epstein alimenta teorias da conspiração

NOVA YORK - A autópsia do bilionário Jeffrey Epstein, de 66 anos, constatou que vários ossos do seu pescoço estavam quebrados, o que levanta suspeitas sobre a causa da sua morte e ajuda a alimentar diversas teorias da conspiração sobre o caso.

A informação foi divulgada pelo jornal “The Washington Post” que ouviu duas fontes ligadas à investigação que não foram identificadas.

Epstein foi encontrado morto na cela do Centro Correcional Metropolitano de Nova York onde aguardava julgamento por exploração sexual de menores. O procurador-geral William P. Barr tinha descrito a morte como um "aparente suicídio".

A autópsia mostrou que, entre os ossos quebrados no pescoço de Epstein, estava o osso hioide, que nos homens fica perto do pomo de Adão. Esse tipo de fratura pode ocorrer em homens que se enforcam, particularmente se forem mais velhos, de acordo com especialistas forenses e estudos sobre o assunto.

Porém, essas fraturas são mais comuns em vítimas de homicídio por estrangulamento, disseram os especialistas consultados pelo periódico. Os funcionários da Justiça se recusaram a comentar as novas informações da autópsia de Epstein.

A autópsia foi concluída no domingo, 11. A médica chefe responsável pelo exame, Barbara Sampson, deixou no laudo a causa da morte como pendente. Questionada sobre as lesões no pescoço, ela divulgou um comunicado dizendo que nenhum fator isolado em uma autópsia pode, por si só, fornecer uma resposta conclusiva sobre o que aconteceu.

“Em todas as investigações forenses, todas as informações devem ser sintetizadas para determinar a causa e o modo de morte. Tudo deve ser consistente; nenhum achado isolado pode ser avaliado em um vácuo ”.

Os detalhes aumentam as circunstâncias bizarras em torno da morte de Epstein, que lançaram uma onda de perguntas e teorias de conspiração sobre como ele poderia ter morrido sob custódia federal. O diretor do presídio federal foi transferido. Além dele, dois guardas foram suspensos e ficaram fora de serviço até o fim das investigações, informou o Departamento de Justiça dos EUA.

Até mesmo o presidente Donald Trump estimulou a especulação de que Epstein poderia ter sido morto para evitar que ele divulgasse os segredos dos outros. O milionário era conhecido por dar festas em que as supostas vítimas dizem ter sido forçadas a fazer sexo com seus amigos poderosos e célebres.

Pessoas familiarizadas com a autópsia, que falaram ao Post sob condição de anonimato devido à fase sensível da investigação, disseram que o escritório de Sampson está buscando informações adicionais sobre a condição de Epstein nas horas antes de sua morte.

Isso pode incluir evidências em vídeo dos corredores da prisão, que podem determinar se alguém entrou na cela de Epstein durante a noite em que ele morreu; resultados de uma triagem toxicológica para determinar se havia alguma substância incomum em seu corpo; e entrevistas com guardas e detentos que estavam perto de sua cela.

Jonathan Arden, presidente da Associação Nacional de Médicos Legistas, disse que o hioide pode ser quebrado em muitas circunstâncias, mas é mais comumente associado a estrangulamento homicida do que suicídio.

Arden, que não estava envolvido na autópsia de Epstein, disse que, em geral, a descoberta de um hioide quebrado exige que os patologistas conduzam uma investigação mais extensa.

Essa investigação pode incluir a análise da localização do laço do osso, o quão estreito é o laço, e se o corpo experimentou alguma queda substancial no curso do enforcamento.

A idade do falecido também é importante, disse Arden. O hióide começa como três pequenos ossos com conexões semelhantes a articulações, mas endurece durante a meia-idade em uma forma de U que pode se romper com mais facilidade.

"Se, hipoteticamente, o osso hióide está quebrado, isso geralmente levanta questões sobre o estrangulamento, mas não é definitivo e não exclui o suicídio", disse ele.

Um punhado de estudos realizados na última década produziu resultados conflitantes sobre a probabilidade de uma ruptura do hioide em um suicídio. Em um estudo de 20 enforcamentos suicidas na Tailândia, publicado em 2010, um quarto dos homens que se enforcaram rompeu com os hioides.

Em um estudo maior sobre enforcamentos suicidas de adultos jovens e pessoas de meia idade na Índia, realizado de 2010 a 2013, foram encontrados danos hióides em apenas 16 dos 264 casos, ou 6%.

O estudo abordou as discrepâncias nas revisões acadêmicas, dizendo que grandes variações nos achados de quebras de hióide são “possivelmente devido a fatores como idade da vítima, peso da vítima, tipo de suspensão e altura da suspensão”.

Assassinato suspeito

Procuradores veteranos e agentes da lei ficaram chocados com o fato de um dos detentos mais importantes do país não ter sido observado com mais atenção. Barr disse no fim de semana que estava "chocado" com graves "irregularidades" no protocolo de prisão, e depois transferiu o diretor para outra instalação.

O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, cujo departamento supervisiona as instalações prisionais federais, onde Epstein morreu, descreveu o caso como um "aparente suicídio". Os funcionários da Justiça se recusaram a comentar as novas informações da autópsia de Epstein ao Washington Post.

A revelação das lesões no pescoço de Epstein segue relatos de que oficiais do Centro Correcional Metropolitano quebraram o protocolo e não conseguiram monitorá-lo adequadamente.

Na quarta-feira, o diretor da prisão foi trocado e os dois guardas suspensos. O procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr, prometeu perseguir os cúmplices de Epstein, dizendo que havia graves irregularidades na prisão onde o financista morreu.

Epstein, vinculado a vários políticos e celebridades, aguardava um julgamento por acusações federais de que traficava mulheres menores de idade com fins sexuais.

O milionário tinha sido preso 6 de julho e acusado em Nova York de organizar, pelo menos desde 2002 até 2005, uma rede de dezenas de meninas, algumas estudantes de ensino médio, com as quais mantinha relações sexuais em suas muitas propriedades, entre elas em Manhattan e na Flórida./ WASHINGTON POST E AFP