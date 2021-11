Centro-esquerda da Alemanha chega a acordo para formar governo e substituir Merkel

Os três partidos que negociavam a formação de um governo na Alemanha — Social-Democrata (SPD), Verde e Liberal Democrático (FDP) — devem anunciar um acordo de coalizão às 15h desta quarta-feira, 24 (horário local, 11h em Brasília). Assim, pela primeira vez em 16 anos, o país terá um governo de centro-esquerda e um novo chanceler, o social-democrata Olaf Scholz, que preencherá o lugar de Angela Merkel.

As siglas vinham discutindo a formação do governo desde as eleições parlamentares de setembro, marcadas pela derrocada da União Democrata Cristã (CDU), partido conservador de Merkel. A expectativa é que Scholz tome posse como chanceler no início de dezembro.

Os principais ministérios da próxima administração serão entregues aos sociais-democratas. Entre eles, o presidente do FDP, Christian Lindner, que deve assumir a pasta de Finanças; Annalena Baerbock, integrante do Verde, esperada como a nova ministra das Relações Exteriores; e Robert Habeck, também filiado ao Verde, que será responsável pelo Clima.

Scholz chegará ao governo tendo de enfrentar uma série de adversidades, incluindo a pandemia, que avança no país devido a um considerável contingente de não vacinados, e a crise migratória acentuada na fronteira de Belarus.

Quem é o novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz?

Scholz tem 63 anos e já ocupou os cargos de ministro das finanças e vice-chanceler do gabinete de Merkel. Durante a pandemia, construiu a reputação de ter mãos firmes durante uma crise. Ele supervisionou a distribuição de bilhões de euros em auxílio ao coronavírus e a ajuda de emergência às vítimas das enchentes mortais que ocorreram no oeste da Alemanha no verão.

Social-democrata de longa data, Scholz nasceu em Osnabrück, no Estado da Baixa Saxônia, e foi criado na rica cidade-estado de Hamburgo, na costa norte do país, onde também atuou como prefeito. Alternando entre política estadual e nacional, ele serviu no parlamento, ou Bundestag, e como ministro do Trabalho e Assuntos Sociais no primeiro gabinete de Merkel.

Como mostrou o jornal The Washington Post, sua carreira política foi abalada por vários escândalos. Quando era prefeito de Hamburgo, Scholz enfrentou críticas pela repressão a protestos durante a realização da cúpula do Grupo dos 20 (G-20), em 2017, quando houve violência generalizada entre manifestantes e policiais.

No início deste ano, uma investigação parlamentar feita por legisladores da oposição o acusou de falta de supervisão no esquema de fraude envolvendo a fintech Wirecard, considerado um dos maiores escândalos no país no pós-guerra. Ele rejeitou as acusações sobre ter qualquer responsabilidade política. Scholz também foi questionado em outra investigação, para saber se agiu para influenciar as autoridades fiscais em nome de um banco de Hamburgo, em um escândalo de fraude que privou o Estado alemão de bilhões de euros em receitas. Ele também negou qualquer irregularidade e, em última análise, nenhuma evidência concreta foi apresentada.

Partidos da coalizão divergem em pontos-chave

Os partidos que formam a nova coalizão que ficará à frente da Alemanha têm divergências em pontos-chave do governo, da economia à diplomacia. O FDP é um forte defensor da ortodoxia orçamentária. O partido é hostil à modificação da regra constitucional que impõe um freio ao endividamento, impedindo o Estado de tomar emprestado mais de 0,35% do PIB a cada ano, posição que a CDU de Merkel também defende.

Os Verdes e, em menor medida, o SPD, por outro lado, defendem maior flexibilidade. Os ambientalistas querem eliminar o freio para financiar os investimentos caros que uma transição verde exige.

O SPD fez do aumento do salário mínimo e das aposentadorias uma de suas promessas. Para reduzir as desigualdades, o partido defende também o aumento dos impostos para os mais ricos e quer reformar o imposto sobre a herança, que deixa de fora boa parte das transferências das empresas familiares, a espinha dorsal da economia alemã. O objetivo é compartilhado pelos Verdes, mas constitui um ponto frágil para o FDP, que defende cortes de impostos para as empresas e as famílias.

Quanto ao Clima, acelerar a transição energética está no centro da agenda dos Verdes. Os ambientalistas querem antecipar o prazo para a Alemanha deixar de usar usinas a carvão de 2038 para 2030. Mas muitos dos liberais do FDP são céticos em relação a essa medida. Eles pedem que a meta de se alcançar a neutralidade do carbono — ou seja, a compensação de todas as emissões — seja transferida para 2050, cinco anos depois do planejado, enquanto os Verdes querem adiantar esse prazo para 2040.

O que significa a saída de Angela Merkel?

Após 16 anos, a terceira maior permanência de um chanceler à frente da Alemanha, a saída de Merkel representa o fim de uma era para o país e para a Europa. Por mais de uma década, Merkel não liderou apenas seu país, mas efetivamente o continente, ajudando a Europa a atravessar crises sucessivas e fazendo da Alemanha a principal potência do bloco.

Merkel guiou o país através de uma série de crises, da economia à pandemia. Suas habilidades como criadora de consenso foram bem vistas dentro e fora da Alemanha. Entretanto, ela também deixa uma longa lista de negligências com as quais Scholz terá de lidar.

Durante seu governo, o setor público fracassou em investir adequadamente ou sabiamente, ficando atrás de outros países em relação à construção de infraestrutura, especialmente no campo digital. Isso prejudica não somente novas e avançadas empresas de tecnologia, mas também todas as outras empresas.

O mais grave problema doméstico da Alemanha, porém, é o país fracassar em reformar seu sistema de pensão. Os alemães estão envelhecendo rapidamente, e a atual geração colocará um peso ainda maior sobre o orçamento no fim desta década, quando começar a se aposentar.

A respeito das mudanças climáticas, a Alemanha também tem sido relapsa – e ainda emite mais carbono por habitante do que qualquer outro grande país da União Europeia. O fechamento da indústria nuclear alemã, promovido por Merkel após o desastre de Fukushima, no Japão, em 2011, não ajudou./AP, AFP, Reuters e NYT