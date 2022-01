Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia

Em desacordo com o Kremlin desde a anexação da Península da Crimeia em 2014, a Ucrânia se tornou palco da principal disputa entre a Rússia e a Otan nos últimos meses.

O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, sobre os interesses de cada lado no território do país que os separa, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos para evitar um aprofundamento ainda maior das tensões - comparadas pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, com as "tensões da Guerra Fria".

A disputa atual teve início em novembro do ano passado (ver abaixo), mas foi acirrada nas últimas semanas, depois de mais uma rodada de negociações frustradas entre representantes das diplomacias americana, europeia e russa.

Ainda na semana passada, o vice-chanceler russo, Serguei Ryabkov, que liderou a delegação russa nas conversas, disse não poder "nem confirmar, nem excluir" a possibilidade de envio de recursos militares para Cuba e Venezuela se as negociações falharem e a pressão dos EUA sobre a Rússia aumentar.

No começo desta semana, Moscou também iniciou um deslocamento de tropas para Belarus, na fronteira norte da Ucrânia, sob a justificativa de participação em exercícios militares que serão realizados em fevereiro.

Do outro lado da antiga "cortina de ferro", autoridades americanas subiram o tom em declarações públicas durante a semana, com o presidente Joe Biden afirmando à repórteres que acredita que a Rússia vai invadir a Ucrânia - seja com para uma "pequena incursão" ou uma "guerra em grande escala" - e prometendo sanções econômicas "nunca vistas" por Putin caso isso se concretizasse. Na terça, 18, em visita a Moscou, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que a crise com Kiev pode prejudicar o acordo do gasoduto russo Nord Stream 2.

Uma nova rodada de negociações está marcada para a sexta-feira, 21, colocando frente a frente Antony Blinken e Serguei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, em Genebra. A expectativa por uma solução para a crise, no entanto, é baixa, considerando que o secretário de Estado já afirmou que não vai responder por escrito a uma série de demandas de Moscou - o que tem sido um dos principais entraves para as negociações até o momento, principalmente no que diz respeito à garantia por escrito de que a Otan não vai se expandir para o Leste.

Como começaram as tensões?

Em 10 de novembro do ano passado, o governo americano pede explicações à Rússia sobre movimentos de tropas "incomuns" detectados na fronteira com a Ucrânia - onde o governo de Kiev trava uma guerra com separatistas pró-russos - que o Kremlin diz não fornecer apoio direto - desde 2014. Por dias, autoridades da Otan, União Europeia, França e Alemanha alertaram o governo russo contra qualquer ação agressiva com relação ao país vizinho, até que no dia 18 de novembro, Vladimir Putin acusou os países ocidentais de alimentarem as crescentes tensões na Ucrânia e no Mar Negro.

"Nossos aliados ocidentais estão agravando a situação, fornecendo armas modernas a Kiev e conduzindo exercícios militares provocativos no Mar Negro e em outras áreas próximas à nossa fronteira", disse o presidente em conversa com diplomatas do Ministério das Relações Exteriores na época. E completou: "No que diz respeito ao Mar Negro, isso vai além de certos limites. Bombardeiros estratégicos voam a 20 quilômetros de nossas fronteiras e carregam, como se sabe, armas muito perigosas".

A troca de acusações sobre a Ucrânia - que inicialmente parecia mais um ponto de antagonismo entre Rússia e Otan, que até ali incluíam a participação russa na crise de refugiados na fronteira entre Belarus e Polônia e a presença militar ocidental em regiões do Mar Negro reivindicadas como águas territoriais por Moscou - rapidamente evoluiu para o temor de uma ofensiva.

Em 28 de novembro - dias depois do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmar que um grupo de russos e ucranianos planejava um golpe de Estado - o governo da Ucrânia afirmou que a Rússia teria cerca de 92 mil soldados na fronteira, prontos para uma invadir o país no final de janeiro ou início de fevereiro. No começo de dezembro, a Inteligência americana indicou que o Kremlin planejava uma ofensiva em várias frentes no início de 2021, envolvendo até 175 mil soldados. Em meio às acusações, a Rússia acusou a Ucrânia de deslocar tropas para o leste do país.

Por que as negociações não avançam?

Com o agravamento das tensões, uma série de encontros diplomáticos foi realizada na tentativa de distensionar a situação em torno da Ucrânia e evitar um novo conflito armado em solo europeu, mas sem sucesso. A primeira reunião de cúpula entre o presidente americano, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, foi realizada ainda em 7 de dezembro do ano passado.

Enquanto o bloco ocidental exige a retirada das tropas russas da fronteira com a Ucrânia - o que o Kremlin contesta, dizendo ter o direito de movimentar seus militares livremente dentro de seu próprio território - sob ameaça de sanções econômicas contra o país, a principal demanda russa é obter uma garantia por escrito de que a Otan não se expandirá para Leste, tanto em termos de países-membros quanto de presença de forças ocidentais, o que representaria o fim da política de portas abertas da aliança militar para novos membros.

Integrantes do primeiro escalão do governo russo, incluindo Putin, defendem a teoria de que a não-expansão do bloco em direção a Rússia foi uma garantia negociada durante a dissolução da União Soviética. Segundo a narrativa russa, James Baker, o secretário de Estado americano nos últimos dias da Guerra Fria, teria negado a possibilidade de expansão da Otan rumo à Europa Oriental quando atuou como o principal diplomata de George H.W. Bush. O fracasso do Ocidente em cumprir esse acordo, segundo o argumento russo, é a causa real da crise que atinge a Europa.

Mas os registros oficiais sugerem que essa é uma narrativa parcial do que realmente aconteceu, usada para justificar agressões russas. De fato, houve discussões entre Baker e o líder soviético Mikhail Gorbachev nos meses posteriores à queda do Muro de Berlim, em 1989, sobre os limites à jurisdição da Otan após a reunificação da Alemanha, porém nenhuma promessa foi feita no acordo final assinado por russos, americanos e europeus.

Por outro lado, a Rússia violou um acerto que o país realmente fez, relacionado à Ucrânia. Em 1994, depois do fim da União Soviética, o governo russo assinou um acordo com os EUA e Reino Unido, chamado de Memorando de Budapeste, pelo qual a agora independente Ucrânia abria mão de 1,9 mil ogivas nucleares em troca de um compromisso por parte de Moscou de "respeitar a independência, a soberania e as fronteiras da Ucrânia" e de "evitar o uso da força" contra o país.

A Rússia violou a soberania quando anexou a Crimeia e patrocinou forças aliadas em uma guerra contra o governo de Kiev no Leste ucraniano./ AFP, NYT, W. POST e REUTERS