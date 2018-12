Equipes buscam sobreviventes em meio à destruição causada por tsunami na Indonésia

CARITA, INDONÉSIA - As equipes de emergência procuram nesta segunda-feira, 24, sobreviventes do tsunami que deixou ao menos 281 mortos em Sumatra e Java, na Indonésia, ao mesmo tempo que os especialistas alertam para a possibilidade de novas ondas gigantes em consequência da atividade vulcânica na região.

Brigadas de socorristas com máquinas e equipamentos pesados tentam retirar os escombros deixados pelo tsunami. Alguns funcionários utilizam as mãos para levantar objetos na esperança de encontrar desaparecidos. Milhares de pessoas foram levadas para zonas elevadas.

O tsunami invadiu praias do sul da Ilha de Sumatra e do extremo oeste de Java na noite de sábado. A onda gigante, provocada pela erupção do vulcão Anak Krakatoa ("Filho de Krakatoa"), deixou 281 mortos, cerca de mil feridos e 57 desaparecidos, de acordo com o balanço mais recente. "O número de vítimas e de danos continuará aumentando", afirmou o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

O presidente indonésio, Joko Widodo, visitou nesta segunda as zonas devastadas, menos de três meses depois de outro tsunami, provocado por um terremoto, deixar milhares de mortos em Palu e na Ilha Célebes.

A China ofereceu suas condolências às famílias dos mortos e afirmou que "fornecerá ajuda" aos que foram prejudicados pela tragédia por meio da Cruz Vermelha. "Esperamos que os indonésios possam superar este desastre e voltar às suas vidas normais o mais rápido possível. A China, por meio da Cruz Vermelha, vai ajudá-los a deixar para trás estes momentos difíceis", disse em entrevista coletiva a porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Hua Chunying.

Avalanche submarina

De acordo com autoridades, o tsunami pode ter sido provocado por um aumento repentino da maré provocado pela lua cheia, combinado com uma avalanche no fundo do mar após a erupção do Anak Krakatoa, que forma uma pequena ilha no Estreito de Sunda.

"A combinação provocou um tsunami repentino que atingiu a costa", afirmou Nugroho, antes de destacar que a Agência Geológica da Indonésia trabalha para entender exatamente o que aconteceu.

"O risco de tsunami no Estreito de Sunda prosseguirá alto enquanto o vulcão continuar em sua fase de atividade, porque pode provocar novos deslizamentos de terra submarinos", alertou Richard Teeuw, da Universidade de Portsmouth.

As erupções vulcânicas submarinas, que são relativamente incomuns, podem provocar tsunamis em razão do deslocamento repentino de água ou deslizamentos em encostas, de acordo com o Centro Internacional de Informação sobre Tsunamis. / AFP