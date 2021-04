Policial branca que matou Daunte Wright será indiciada por homicídio culposo

BROOKLIN CENTER, MINNESOTA - A policial branca de Minnesota que atirou e matou Daunte Wright, um homem negro de 20 anos, após ter confundido sua arma com o Taser, será acusada de homicídio culposo de segundo grau, disse um promotor nesta quarta-feira, 14, após três noites de protestos contra o assassinato.

A acusação contra a policial Kimberly Potter foi anunciada um dia depois que ela e o chefe de polícia pediram demissão do Departamento de Polícia do Brooklyn Center. Centenas de pessoas têm protestado e entrado em confronto com a polícia no Brooklyn Center todas as noites desde a morte de Wright, exigindo que a ex-policial seja acusada.

Em meio aos protestos, moradores de Minnesota estão se preparando para um veredicto na próxima semana no julgamento de Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis acusado de assassinar George Floyd.

A corregedoria estadual, que investiga as mortes por policiais em Minnesota, disse que Potter foi presa e levada sob custódia na manhã desta quarta-feira e seria autuada na cadeia do Condado de Hennepin.

Ben Crump, advogado da família Wright, disse em um comunicado: “Embora apreciemos o fato de o promotor estar buscando justiça para Daunte, nenhuma condenação pode devolver à família Wright seu ente querido. Não foi por acaso. Este foi um uso intencional, deliberado e ilegal da força.”

Para Entender O caso Daunte Wright Jovem negro de 20 anos foi baleado e morto pela polícia na cidade de Brooklyn Center, em Minnesota

Kim Potter, de 48 anos, trabalhou para o Departamento de Polícia por 26 anos e estava treinando outros policiais na tarde de domingo quando pararam o carro de Wright. Autoridades disseram que ele tinha o registro de seu carro vencido e algo pendurado no espelho retrovisor. Quando os policiais descobriram que Wright tinha um mandado de prisão e tentaram prendê-lo, ele se desviou e voltou para o carro.

A policial Potter avisou que usaria uma arma de choque contra ele e então gritou "Taser!" três vezes antes de disparar uma bala em seu peito, matando-o. “Eu acabei de atirar nele”, é possível ouvir Potter dizendo, em uma filmagem da câmera corporal da policla, divulgada na segunda-feira. Tom Gannon, que renunciou ao cargo de chefe de polícia, descreveu o assassinato como "acidental".

De acordo com os estatutos de Minnesota, o homicídio culposo pode ser aplicado em casos em que alguém cria um “risco irracional” e mata outra pessoa por negligência. A pena máxima em uma condenação por homicídio culposo em segundo grau é de 10 anos de prisão, embora as diretrizes de sentença prevejam cerca de quatro anos para alguém sem histórico criminal.

Caso Floyd

Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis, foi acusado de homicídio culposo em segundo grau na morte de Floyd, mas também enfrenta homicídio em segundo grau e assassinato em terceiro grau e pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado.

Nas últimas três noites, a morte de Wright trouxe centenas de pessoas para a delegacia de polícia no Brooklyn Center, um subúrbio de Minneapolis, onde foram recebidos por membros da Guarda Nacional de Minnesota e soldados da Patrulha Estadual que dispararam gás lacrimogêneo, balas de borracha e outros projéteis na multidão.

Para Entender O caso George Floyd Homem negro de 46 anos foi morto por policial branco durante abordagem; desencadeados pelo assassinato, protestos contra o racismo e a violência policial eclodiram nos EUA e no mundo

Alguns dos manifestantes lançaram fogos de artifício e jogaram pedras e garrafas de água contra a polícia. Os policiais prenderam 79 pessoas na noite de terça-feira. Dezenas de empresas na região foram invadidas no início da semana.

Parentes e amigos de Wright lamentaram sua morte durante as vigílias nos últimos dias; entre os presentes estava Courteney Ross, namorada de George Floyd, e ex-professora de Wright.

O governo local no Brooklyn Center, uma cidade com cerca de 30 mil habitantes, também está em crise. A Câmara Municipal deu ao prefeito mais autoridade após a morte de Wright e o gerente da cidade, que anteriormente supervisionava o Departamento de Polícia, foi demitido. / NYT