Europa aprova uso da vacina da Pfizer e começa a distribuir doses nesta semana

De Estocolmo a Atenas e de Lisboa a Varsóvia, os governos da União Europeia se preparam para receber uma vacina contra o coronavírus ainda esta semana, mesmo com o aumento dos casos em algumas partes do continente.

A autoridade de saúde do bloco europeu, a Agência Europeia de Medicamentos, aprovou a vacina Pfizer-BioNTech nesta segunda-feira, 21, iniciando uma maratona logística que a maioria das autoridades da região não teve que enfrentar antes.

Após a aprovação regulatória amplamente esperada, o ramo executivo da UE precisará carimbar o acordo, provavelmente na quarta-feira.

Isso abrirá as portas para a próxima etapa - as primeiras vacinações no continente. Muitos países, incluindo Itália, Espanha e Alemanha, dizem que começarão as primeiras doses em 27 de dezembro, conforme as doses - que requerem armazenamento em congelamento profundo - são enviadas para todo o continente. A Alemanha já construiu centros de vacinação em massa em campos de futebol e antigas estações de ônibus.

“O principal objetivo de nossa campanha de vacinação é proteger os mais fracos”, disse o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn.

No final das contas, porém, o lançamento pode ficar um pouco desunido, com vacinas sendo administradas em uma onda contínua nas próximas semanas. A Dinamarca, por exemplo, disse que as primeiras doses não serão viáveis ​​até o início de janeiro.

Alguns países têm lutado para instalar os freezers necessários para armazenar a vacina Pfizer-BioNTech. Outros ainda estão fazendo planos sobre como decidirão quem receberá as primeiras vacinas.

E os primeiros embarques podem ser modestos: a mídia estoniana informou na semana passada que uma empresa queria enviar 10 mil doses na primeira onda, o suficiente para inocular apenas 5 mil pessoas no país de 1,3 milhão de habitantes.

A operação para comprar, aprovar e distribuir as doses da vacina em toda a União Europeia tem sido complexa e politicamente carregada, e os desafios não poderiam ser maiores.

A segunda onda da pandemia ainda atinge várias partes da região, a maioria dos europeus está passando as férias em algum tipo de bloqueio e as economias do bloco estão em frangalhos.

Para complicar ainda mais as coisas, uma variante altamente contagiosa surgiu na Inglaterra e levou muitos países europeus no fim de semana a bloquear viajantes do Reino Unido, embora os cientistas digam que ela já atingiu o continente.

UE fechou contratos para 1,3 bilhão de doses

A compra de vacinas na Europa tem sido um assunto centralizado, feito em grande parte pela Comissão Europeia, que já fechou contratos para 1,3 bilhão de doses de seis inoculações diferentes em vários estágios de desenvolvimento.

A UE receberá 200 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, com opção de compra a mais de 100 milhões. A UE também omprou mais 80 milhões de doses da vacina Moderna, com opção de solicitar mais 80 milhões.

Mas as outras vacinas que União Europeia tem apostado fortemente estão mais atrasadas ​​no desenvolvimento e estão enfrentando problemas. Após um revés, uma vacina em desenvolvimento pela empresa francesa Sanofi provavelmente não estará pronta até o final de 2021.

Contando apenas as vacinas Moderna e Pfizer adquiridas na primeira rodada, a UE tem doses suficientes para 60% da população. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o limite de pessoas vacinadas terá que chegar a 70% para acabar com a pandemia.

Não está claro com que rapidez o bloco poderia receber doses adicionais dessas empresas farmacêuticas se exercitar suas opções de compra mais.

A revista alemã Der Spiegel disse que a Europa errou ao comprar muito pouco e apostar nos produtores errados, ao mesmo tempo em que recusou um pedido muito maior da Pfizer-BioNTech na primeira rodada.

Alemanha e Hungria compraram mais doses paralelamente

Pelo menos dois países do bloco, Alemanha e Hungria, procuraram comprar mais vacinas paralelamente, uma medida que também pode, em última análise, minar a unidade europeia, uma vez que o fornecimento limitado significa que quaisquer doses que vão exclusivamente para um país resultam em menos disponibilidade para a UE como um todo no curto prazo.

A Alemanha está alinhando doses extras da vacina Pfizer-BioNTech, uma medida que Spahn justificou ao observar que o país forneceu financiamento de pesquisa crucial em um estágio inicial do desenvolvimento da vacina. A Hungria comprou a vacina russa Sputnik V para uso dentro de suas fronteiras.

Se a missão de vacinação for bem-sucedida, ela pode fortalecer as credenciais da União Europeia, estabelecendo sua administração como uma força real com poderes executivos e capacidades que podem assumir tarefas importantes em nome de seus membros. Do contrário, o fracasso pode espalhar e aumentar a insatisfação com as regras e regulamentações do bloco. /New York Times, The Washington Post