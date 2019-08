Governante de Hong Kong defende ações da polícia após paralisação em aeroporto

HONG KONG - A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, defendeu as medidas de aplicação da lei pela polícia nesta terça-feira, 13, depois que manifestantes provocaram uma paralisação no aeroporto da cidade, o oitavo maior do mundo.

Companhias aéreas precisaram remarcaram voos para passageiros que não conseguiram decolar na segunda-feira, 12, quando 200 voos foram cancelados devido aos protestos pró-democracia em Hong Kong, que deixaram o terminal do aeroporto lotado.

Os manifestantes não mostraram sinais de que irão desistir da campanha para forçar o governo de Lam a responder às demandas. Nenhuma nova ação violenta foi relatada, embora a cidade esteja em um clima tenso depois de mais de dois meses de confrontos quase diários entre manifestantes e policiais.

As pessoas que foram às ruas pediram por uma investigação independente sobre abuso de poder e negligência por parte da polícia. Alguns manifestantes jogaram tijolos, ovos e objetos em chamas em delegacias.

Lam disse a repórteres que o diálogo só começaria quando a violência cessasse. Ela reiterou seu apoio aos policiais e disse que eles tiveram de tomar decisões imediatas em circunstâncias difíceis, usando "o nível mais baixo de força".

"Depois que a violência foi interrompida, e a situação caótica que estamos vendo puder diminuir, eu, como chefe do Executivo, serei responsável por reconstruir a economia de Hong Kong para ajudar Hong Kong a seguir em frente", afirmou. Ela não disse quais passos seu governo tomará em direção a uma reconciliação entre as duas partes. / AP