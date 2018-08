Sobe para 35 o número de mortos em desabamento de ponte na Itália

ROMA - Subiu para 35 o número de mortos no desabamento da Ponte Morandi, em Gênova, informa o ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini. Três crianças de oito, doze e treze anos estão entre as vítimas confirmadas. Equipes de resgate retomarão os trabalhos nos escombros no início da manhã desta quarta-feira, 15.

"Infelizmente, o número de vítimas do desabamento de Gênova subiu para 35, incluindo três crianças de 8, 12 e 13 anos, cujos corpos foram os últimos recuperados pela Brigada de Incêndio, que trabalhou incansavelmente até hoje à noite", escreveu Salvini, em rede social.

O ministro também agradeceu os esforços das equipes de resgate e afirmou que o governo italiano fará o possível para "identificar os culpados pelo desastre, que não sairão impunes".

As causas do desabamento do trecho de 215 metros da Ponte Morandi permanecem desconhecidas. Autoridades italianas afirmaram que irão lançar uma investigação para apurar o que levou ao colapso da estrutura de concreto. A tragédia em Gênova é considerada a pior do tipo nos últimos cinco anos, quando a Itália registrou a queda de dez pontes em todo o país.

Após visita aos escombros, o premiê italiano Giuseppe Conte prometeu lançar um plano de monitoramento e vistoria das obras de infraestrutura em todo o país, com atenção especial às mais antigas.

A Ponte Morandi foi construída entre 1963 e 1967 e passou por três reformas para suportar o tráfego intenso de veículos pesados. //EFE