Fuzis usados em ataque a mesquitas na Nova Zelândia potencializam número de mortos Atirador que deixou 49 mortos na cidade de Christchurch iniciou ataque com uma espingarda, mas matou a mioria dos fies dentro do espaço religioso com um fuzil de assalto semiautomático, mesmo tipo de arma usada em muitos massacres nos EUA