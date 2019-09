Irã anuncia liberação de petroleiro sueco de bandeira britânica retido no Estreito de Ormuz

TEERÃ - O porta-voz do governo do Irã, Ali Rabiei, anunciou nesta segunda-feira, 23, a liberação do petroleiro sueco de bandeira britânica que estava retido desde julho por Teerã no Estreito de Ormuz.

"O processo legal terminou e as condições para liberar o petroleiro foram cumpridas. O petroleiro está livre para partir", afirmou Rabiei. O "Stena Impero" pertence a uma empresa sueca, mas tem bandeira britânica.

Para Entender Bilhões de dólares em armas dos EUA não evitaram ataque na Arábia Saudita Sauditas contam com baterias de mísseis Patriot, que não conseguiram evitar danos

O Irã interceptou o petroleiro no dia 19 de julho no Estreito de Ormuz. O "Stena Impero" foi levado ao porto iraniano de Bandar Abbas.

De acordo com a Guarda Revolucionária do Irã, a embarcação não respeitou o código marítimo internacional e colidiu com um pesqueiro.

‘Grace 1'

A retenção do navio ocorreu 15 dias depois do petroleiro iraniano "Grace 1" passar pela mesma situação em Gibraltar, interceptado pelas autoridades do Reino Unido.

Gibraltar ordenou a detenção do navio por suspeita de que o petroleiro transportava combustível para a Síria, o que violaria as sanções europeias contra este país.

As autoridades iranianas negaram que a captura do "Stena Impero" tenha sido uma represália pelo que aconteceu com o "Grace 1".

Em 18 de agosto, as autoridades britânicas autorizaram a saída do "Grace 1", apesar dos pedidos dos Estados Unidos por uma prorrogação da detenção.

Johnson culpa Irã por ataques a instalações sauditas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, acusou o Irã de estar por trás dos ataques contra duas instalações de petróleo da Arábia Saudita, em uma entrevista a jornalistas que acompanham sua viagem a Nova York, onde deve se reunir com o presidente iraniano, Hassan Rohani.

"Posso dizer que o Reino Unido atribui ao Irã com um nível muito elevado de probabilidade os ataques da Aramco" (o grupo estatal saudita de petróleo), afirmou o líder conservador a bordo do avião que o transporta para Nova York para a Assembleia-Geral da ONU, segundo a agência britânica Press Association.

"A dificuldade é saber como organizar uma resposta internacional", disse o chefe de governo. "Vamos trabalhar com nossos amigos americanos e nossos amigos europeus para construir uma resposta que tente reduzir as tensões na região do Golfo.”

O Irã nega qualquer envolvimento nos ataques de 14 de setembro, atribuídos a Teerã por Washington. / AFP