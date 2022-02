Rússia anuncia redução de diplomáticos na Ucrânia

MOSCOU - A Rússia começou a reduzir sua presença diplomática na Ucrânia, justificando esta decisão por medo de "provocações" por parte das autoridades de Kiev ou um "país terceiro".

"Temendo possíveis provocações do regime de Kiev ou de terceiros países, decidimos de fato uma certa otimização do pessoal das representações russas na Ucrânia", disse porta-voz da diplomacia russa em comunicado neste sábado, 12, respondendo a uma pergunta de jornalistas sobre a redução de sua presença no país vizinho.

Leia Também EUA consideram iminente uma invasão russa da Ucrânia; ataque pode ocorrer em até dois dias

Ainda neste sábado, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o país decidiu 'otimizar' o número de funcionários diplomáticos na Ucrânia, temendo 'provocações' de Kiev ou de outro partido. Maria Zakharova não confirmou se isso significa uma redução no número de funcionários, mas garantiu que a embaixada e os consulados na Ucrânia continuam desempenhando suas principais funções.

As tensões vêm crescendo há semanas devido ao aumento da atividade militar que alimentou os temores de que a Rússia possa atacar a Ucrânia a qualquer momento.

Na sexta-feira, 11, o governo americano afirmou que a Rússia pode invadir a Ucrânia nos próximos dias. Segundo o assessor de segurança nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, uma invasão pode ocorrer na semana que vem ou até mesmo no fim de semana. Sullivan disse ainda que não há informações se o presidente Vladimir Putin já tomou a decisão, mas a inteligência americana trabalha com um cenário de uma ocupação rápida da capital, Kiev.

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

Neste sábado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversam, por telefone, confirmou a Casa Branca na noite de sexta-feira, 11. A informação surge depois que Washington afirmou que a Rússia reuniu tropas suficientes perto da Ucrânia para lançar uma grande invasão nos próximos dias.

Apesar da movimentação intensa de tropas e dos exercícios militares conjuntos com o Exército de Belarus, na fronteira com a Ucrânia, a Rússia nega a intenção de invadir o país vizinho. /AFP