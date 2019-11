Itamaraty reconhece Jeanine Áñez como presidente interina da Bolívia

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil reconheceu na madrugada desta quarta-feira, 13, a senadora da oposição Jeanine Áñez como presidente interina da Bolívia, após a renúncia de Evo Morales.

Em sua conta no Twitter, o Itamaraty "congratulou" a senadora por "assumir constitucionalmente a Presidência da Bolívia", e ressaltou a intenção de "aprofundar a fraterna amizade c/ a Bolívia".

O Governo brasileiro congratula a Senadora Jeanine Añez por assumir constitucionalmente a Presidência da Bolívia e saúda sua determinação de trabalhar pela pacificação do país e pela pronta realização de eleições gerais. O Brasil deseja aprofundar a fraterna amizade c/ a Bolívia. — Itamaraty Brasil (@ItamaratyGovBr) November 13, 2019

O governo dos Estados Unidos também reconheceu Jeanine como presidente interina. "A presidente interina do Senado, Áñez, assumiu as responsabilidades de presidente interino da Bolívia", disse no Twitter o subsecretário de Estado para a América Latina, Michael Kozak.

"Esperamos ansiosamente trabalhar com ela e outras autoridades civis no país enquanto organizamos eleições livres e justas o mais rápido possível, de acordo com a Constituição", acrescentou. / Com EFE